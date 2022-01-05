Fenerbahçe HDI Sigorta Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.



Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/yo6cPwuDuP