Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında 3 vaka
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında yapılan koronavirüs testlerinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) January 5, 2022
Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/yo6cPwuDuP
Etiketler: Voleybol Koronavirüs Fenerbahçe
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