Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Al Qaysumah şehri ile başkent Riyad arasındaki 465 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 54 dakika 40 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Al-Attiyah elde etti. Tecrübeli sürücü, bu yıl ikinci, kariyerinin 44'üncü etap zaferine ulaştı.

Etapta, Bahreyn Raid Xtreme takımından Fransız Sebastien Loeb ikinci, Audi Sport'tan İspanyol Carlos Sainz üçüncü oldu.

Overdrive Toyota ekibinin Suudi Arabistanlı pilotu Yazeed Al Rajhi ise en iyi süreye imza atmasına karşın 2 dakikalık hız cezası aldığı gerekçesiyle etabı 5. sırada tamamladı.

Motosiklette Joan Barredo Bort kazandı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barredo Bort, 4 saat 7 dakika 6 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşarak ikinci etap zaferini aldı.

Bort'un takım arkadaşı Şilili Pablo Quintanilla ikinci, Sherco ekibinden Portekizli Rui Gonçalves üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Dördüncü etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda otomobilde Nasser Al-Attiyah (13 saat 26 dakika 2 saniye), motosiklette ise GasGas ekibinden Büyük Britanyalı Sam Sunderland (15 saat 30 dakika 1 saniye) liderlik koltuğunda yer almayı sürdürdü.

Dakar Rallisi'nin 5. etabı, başkent Riyad'daki 346 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.