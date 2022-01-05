Kış transfer sezonunun ilk transferini yapan Gaziantep Futbol Kulübü, 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Luka Stankovski’yi kadrosuna kattı.

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2002 doğumlu Makedon futbolcu Luka Stankovski ile anlaşmaya varmıştır. Makedonya futbolunda geleceğin en potansiyelleri futbolcuları arasında gösterilen Stankovski, önceki gün gerçekleştirilen sağlık kontrollerini başarıyla tamamladıktan sonra Gaziantep'e gelerek 4,5+1 yıllık anlaşma imzalandı. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen’in de katıldığı imza töreniyle birlikte genç yıldız adayı resmi sözleşmeye imza attı. Luka Stankovski’ye bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

Yeni transferimiz Luka Stankovski, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen’in de katıldığı imza töreniyle birlikte 4.5+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/3SrOUGvwyi — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 5, 2022

Erol Bulut’un takibindeydi

Makedonya kulüplerinden Rabotnicki forması giyen 19 yaşındaki Luka Stankovski, Erol Bulut yönetiminde adı Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Erol Bulut, Gaziantep FK'da teknik adamlık görevini üstlenmesinin ardından genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Gelecek vaat eden orta saha oyuncusu 1.90 santimetrelik boyuyla da dikkatleri çekiyor.