Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kulüplerindeki koronavirüs vakaları nedeniyle 8 Ocak'ta Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra verilen 4 günlük iznin ardından takımdaki 8 oyuncu, 4 yönetici ve 1 kulüp çalışanı ile teknik heyetten 2, sağlık ekibinden 3 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Özellikle oyuncular, teknik heyet ve sağlık ekibinin karantinaya girmesinin 8 Ocak'taki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde kulübü zor durumda bıraktığı aktarıldı.

"Pandemi sebebiyle yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için TFF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Hassasiyetimiz sonucu ortaya çıkan bu tablodan etkilenmememiz için 8 Ocak 2022 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda TFF'ye gerekli müracaatlar yapılmıştır. Konuyla ilgili alınacak kararın mağduriyetleri gidereceğini umuyor ve bekliyoruz."