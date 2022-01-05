Denizlispor'dan TFF'ye koronavirüs başvurusu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, 18 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kulüplerindeki koronavirüs vakaları nedeniyle 8 Ocak'ta Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra verilen 4 günlük iznin ardından takımdaki 8 oyuncu, 4 yönetici ve 1 kulüp çalışanı ile teknik heyetten 2, sağlık ekibinden 3 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.
Özellikle oyuncular, teknik heyet ve sağlık ekibinin karantinaya girmesinin 8 Ocak'taki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde kulübü zor durumda bıraktığı aktarıldı.
"Pandemi sebebiyle yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için TFF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Hassasiyetimiz sonucu ortaya çıkan bu tablodan etkilenmememiz için 8 Ocak 2022 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda TFF'ye gerekli müracaatlar yapılmıştır. Konuyla ilgili alınacak kararın mağduriyetleri gidereceğini umuyor ve bekliyoruz."
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE pic.twitter.com/1JRxBJ4Kk4— Altaş Denizlispor (@Denizlispor) January 5, 2022
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