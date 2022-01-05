Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova-Barcelona maçı da ertelendi
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan CSKA Moskova-Barcelona maçı da koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
THY Avrupa Ligi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak Cuma günü oynanması planlanan CSKA Moskova ile Barcelona arasındaki maçın ertelendiği duyuruldu.
Barcelona'nın, birkaç oyuncusunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonrası oynamaya uygun oyuncu sayısının 8'den az olması nedeniyle maçın askıya alınmasını istediği ifade edildi.
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 8'i koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligin 19. haftasında sadece AX Armani Exchange Milan-Zenit maçı 7 Ocak Cuma günü yapılacak.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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