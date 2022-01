Kulüpten yapılan açıklamaya göre, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesisleri en az 48 saatliğine kapatıldı.

Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.

Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.

Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde yarın Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.

The first-team training facilities at AXA Training Centre have been temporarily closed due to a rapidly growing number of suspected positive COVID-19 cases.