AA 11.01.2026 19:54

Zeytinburnu’nda kargo paketi patladı: 3 yaralı

Zeytinburnu’nda, bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu’nda kargo paketi patladı: 3 yaralı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir sitenin blokunda "patlama" olduğu ihbarının ardından olay yerine gitti.

Polis ekipleri, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından danışmaya bırakılan kargo paketinin alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patladığını belirledi.

Patlama nedeniyle gözlerinden ve ellerinden yaralanan J.H. ile hafif yaralı 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekiplerce güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı.

İstanbul
