TRT Haber 11.01.2026 19:33

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul'da okullar tatil edildi

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde yarın olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

