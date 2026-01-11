Kar Yağışlı 0.9ºC Ankara
AA 11.01.2026 19:06

İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların düşmesi ve yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtti.

İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentte akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında seyredeceği aktarılan açıklamada, "Rüzgar, kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkacaktır. Anadolu Yakası'nda sıcaklıklar gün içinde 11 dereceden 6 dereceye kadar düşecektir. Rüzgar sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 kilometreye kadar ulaşacaktır. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, kentte 12 Ocak Pazartesi aralıklı kar yağışlı (2/3°C), 13 Ocak Salı parçalı ve çok bulutlu (-1/5°C), 14 Ocak Çarşamba aralıklı yağmurlu (4/9°C), 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu (7/11°C) havanın beklendiği belirtildi.

Sağanak Hava Durumu İstanbul İstanbul Valiliği
