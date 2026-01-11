Karla Karışık Yağmurlu 1.5ºC Ankara
AA 11.01.2026 19:44

İstanbul'da bazı uçak seferlerine hava engeli

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı havayolu şirketlerinin seferleri iptal edildi.

İstanbul'da bazı uçak seferlerine hava engeli

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlamalar yapılacak.

Bu nedenle THY'nin 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferi iptal edildi.

Uçuşlara dair güncel bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliecek.

Ajet'in de 24 seferi iptal edildi

AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, `İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir` dedi.

