Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Son olarak 2006 yılında bu kupaya uzanan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde 16 yıllık Süper Kupa özlemine son verdi.

GOL ATIBA'DAN... 33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş'ta Atiba takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL YİNE ATIBA BU SEFER KENDİ KALESİNE... 74. dakikada Antalyaspor, Atiba'nı kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. 1-1

Siyah-beyazlı ekip, 120 dakikası 1-1'lik eşitlikle noktalanan mücadelede penaltı vuruşları sonunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda kazanılabilecek üç kupayı da kazanmış oldu.

Maçın oyuncusu Atiba

Turkcell Süper Kupa 2021'de maçın oyuncusu Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson seçildi. Maçın ardından Kanadalı oyuncu ödülünü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir'in elinden aldı.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynandı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ceza sahasına doldurulan topu Larin penaltı noktası üzerinde önüne almak isterken Bünyamin araya girdi. Seken topla ceza sahasının sağında buluşan Josef zor pozisyonda topa dokundu ama vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

22. dakikada tek paslarla Beşiktaş bir kez daha orta alanı hızlı geçti. Atiba'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Larin'in yerden arka direğe kestiği topa Kenan hamle yaptı ama dokunamadı.

28. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ghacha, yaya doğru sokulup yakın direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Ersin sağına iyi uzanarak gole izin vermedi.

GOL - 33. dakikada siyah beyazlılar orta alanı bir kez daha seri paslarla geçti. Topla yay içinde buluşan Kenan sağ kanattan bindiren Rosier'i gördü. Rosier'in yerden ortasında arka direkte Atiba sol ayağı ile topa dokundu ve fileleri havalandırdı. 1-0.

41. dakikada Milosevic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kudryashov kafayı vurdu. Top Ersin'in üzerine gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

45+2. dakikada Pjanic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Atiba kafayı vurdu. Top uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Kudryashov'un ceza sahasının sağına doğru havalandırdığı topu Crivelli indirdi. Bu topla buluşan Poli, ceza sahasının sağ çaprazında dar açıdan vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.

52. dakikada sağ kanattan sıfıra inen Kenan'ın kale sahasına çevirdiği topa bomboş durumda dokunan Larin, çok yakın mesafeden topu yandan dışarıya yolladı.

59. dakikada sağ kanattan Bünyamin'in ortasında ön direkte Mukairu kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

63. dakikada hızlı gelişen atakta Atiba'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Josef'in yerden şutunda Boffin gole izin vermedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

65. dakikada sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına sokulan Mukairu'nun yerden kale sahasına çıkarttığı topu Vida son anda kesmeyi başardı.

GOL - 74. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda Larin'den seken topa ceza sahasının dışında sol çaprazda Güray sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı. Atiba'nın müdahale ettiği top ağlara gitti. 1-1

Mücadelenin 90. dakikası 1-1 sona erdi.

UZATMA DAKİKALARININ ÖNEMLİ ANLARI

103. dakikada ceza sahasına doldurulan topu Batshuayi önüne aldı. Tam vuruşunu yapacakken Veysel araya girip tehlikeyi önledi.

106. dakikada Emirhan çalımlarla ceza sahasına sokulup sağ çaprazdan şutunu çekti. Kudryashov araya girip topun kaleye gitmesine izin vermedi.

110. dakikada Umut'un sol kanattan ortasında savunmadan seken topla ceza sahası ön çizgisinin içinde buluşan Josef'in gelişine sert volesi kaleci Boffin'in üzerine gitti.

112. dakikada Amilton iki rakibinden sıyrılıp topla ceza sahası yayına doğru sokulup sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Ersin soluna iyi uzandı ve gole izin vermedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.

SERİ PENALTI ATIŞLARI

Penaltı atışlarında Beşiktaş; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida ile vuruşları gole çevirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert penaltı atışlarından gol bulurken, Mustafa Erdilman'ın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Floranus'un penaltı atışında ise top direkten döndü.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Atiba, Josef, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Kenan Karaman (Dk. 80 Emirhan İlkhan), Larin (Dk. 79 Alex Teixeira), Batshuayi.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli (Dk. 95 Sherel Floranus), Ghacha (Dk. 64 Amilton), Eren Albayrak (Dk. 46 Paul Mukairu), Doğukan Sinik (Dk. 98 Mustafa Erdilman), Milosevic (Dk. 64 Hakan Özmert), Crivelli​​​​ (Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar).

Sarı kartlar: Dk. 4 Veysel Sarı, Dk. 60 Ruud Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 55 Miralem Pjanic, Dk. 113 Welinton (Beşiktaş)

Goller: Dk. 33 Atiba (Beşiktaş), Dk. 74 Atiba (kendi kalesine) (Fraport TAV Antalyaspor)