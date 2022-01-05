Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi koronavirüs vakaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maçta ilk 11'de oynayan Oğuzhan Özyakup, Serdar Saatçı, Rachid Ghezzal ve Güven Yalçın kadroda yer alamadı.

Karaveli, Altay maçında ilk 11'de oynattığı Umut Meraş'ı ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı takımın Altay ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Domagoj Vida, Katar'daki maçta ilk 11'de şans buldu.

Yedeklerde bulunan Umut Meraş'ın yerine ise Rıdvan Yılmaz ilk 11'de görev yaptı.

Karaveli, eksik diğer oyuncuların yerine Fraport TAV Antalyaspor maçında Miralem Pjanic, Kenan Karaman ve Cyle Larin'i oynattı.

Altyapıdan 4 oyuncu kadroda

COVID-19 vakaların yaşandığı Beşiktaş'ta altyapıdan Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Welinton ve Alex Teixeira maça yedekler arasında başladı.

Antalyaspor'da 5 değişiklik

Tarihinde ilk kez Turkcell Süper Kupa müsabakası oynayan Fraport TAV Antalyaspor'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 oyuncu Beşiktaş karşısında kadroda yer alamadı.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki GZT Giresunspor maçına göre Beşiktaş mücadelesine 5 değişiklikle çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin GZT Giresunspor ile oynadığı maçta kalede görev yapan Diogo Sousa, Beşiktaş müsabakasında yedekler arasında kaldı. Bu oyuncunun yerine Ruud Jorge Boffin ilk 11'de şans buldu.

GZT Giresunspor maçında ilk 11'de oynayan Gökdeniz Bayrakdar da Beşiktaş maçına yedek başladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen Bahadır Öztürk, Haji Amir Wright ve Fredy ise Katar'daki karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Fraport TAV Antalyaspor'da bu isimlerin yerine Doğukan Sinik, Güray Vural, Enzo Crivelli ve Veysel Sarı ilk 11'de şans buldu.

Yurt dışında 4. kez oynandı

Turkcell Süper Kupa mücadelesi yurt dışında 4. kez oynandı.

Kupanın ilk 3 maçı Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Katar ilk kez Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yaptı.