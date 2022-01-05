Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 vaka daha
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda vaka sayısı toplam 9'a ulaştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.
Kadın Voleybol Takımımızın Covid-19 PCR test sonuçları hakkında pic.twitter.com/eoY21u0yaL— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) January 5, 2022
Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.
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