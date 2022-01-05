Galatasaray'dan yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

Kadın Voleybol Takımımızın Covid-19 PCR test sonuçları hakkında pic.twitter.com/eoY21u0yaL — Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) January 5, 2022

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.