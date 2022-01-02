Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'mıza uygulanan PCR testleri sonrasında 5 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız ile personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır."
Kadın Voleybol Takımımızın Covid-19 PCR test sonuçları hakkındahttps://t.co/jqSrs5aNV0 pic.twitter.com/n7ogL2uWox— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) January 2, 2022
Etiketler: Galatasaray Voleybol Koronavirüs
Son Haberler
- 21:51
- 21:41
- 21:17
- 21:16
- 20:52
Sıradaki Haber
Enes Ünal, Real Madrid'e attığı golü anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz