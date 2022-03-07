Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımla Beşiktaş arasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri, 10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

Kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Perşembe gününden satılacak biletleri, GS logolu Passolig kart sahipleri ise 11 Mart Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecek.