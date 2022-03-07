Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Günay Güvenç'in cezası onandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.
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