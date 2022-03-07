Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden tekvando antrenörü Nadir Özsoy, milli sporcu Semanur Özsoy ve sporcu velisi Hüseyin Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden antrenör, sporcu ve sporcu velisi için taziye mesajı yayımladı.
"Tekvando camiasına başsağlığı dilerim"
Bakan Kasapoğlu, "Tekvando camiamızın kıymetli antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı Semanur Özsoy ile Hüseyin Kaplan'ın geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tekvando camiasına başsağlığı dilerim" dedi.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
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