Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden antrenör, sporcu ve sporcu velisi için taziye mesajı yayımladı.

"Tekvando camiasına başsağlığı dilerim"

Bakan Kasapoğlu, "Tekvando camiamızın kıymetli antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı Semanur Özsoy ile Hüseyin Kaplan'ın geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tekvando camiasına başsağlığı dilerim" dedi.