Katar'da düzenlenen Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki Rus Ivan Kuliak, bronz madalya kazandı.

Kuliak'ın, madalya törenine üstüne ulusal savaş sembolü olarak bilinen "Z" harfi yapıştırılmış formayla çıkması salonda şok etkisi yarattı. Rus sporcunun, tören sırasında şampiyonluğa ulaşan Ukraynalı Illia Kovtun'u tebrik etmemesi de havayı iyice soğuttu.

Seremoni tamamlanıp fotoğraf çekimine geçildiğinde ise Rus sporcu podyumu önce terk etti. Ardından geri dönerek kareye giren Kuliak'ın yüzüne yansıyan soğukluk objektiflerden kaçmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sembolik hale gelen "Z" harfi tankların ve askeri araçların yanı sıra Rusya'daki savaş yanlısı politikacılar tarafından da giyildi.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Doha'daki Dünya Kupası'ndaki "şok edici davranışı" nedeniyle Kuliak hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurdu.

