Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Danimarkalı Yussuf Poulsen'den tarihi gol
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Danimarkalı Yussuf Poulsen'in Belçika karşısında kaydettiği gol tarihe geçti. Karşılaşmanın 99'uncu saniyesinde gelen gol, turnuva tarihinin en erken atılan 2'nci golü oldu.
Avrupa Şampiyonası B grubu mücadelesinde Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada ilk gol, santra düdüğünden 99 saniye sonra Danimarkalı Yussuf Poulsen'den geldi.
Poulsen, takımını 1-0 öne geçirdiği bu golle tarihe adını yazdırdı. Bu gol turnuva tarihinin en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en erken gol ise Rus Dmitri Kirichenko'ya ait. Kirichenko, EURO 2004'te Rusya-Yunanistan maçının 67. saniyesinde fileleri havalandırmıştı.
GOL! Denayer'in büyük hatasını Poulsen affetmiyor.#EURO2020 #BEL #DEN pic.twitter.com/jctHpsc3xg— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2021
Etiketler: Euro2020
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