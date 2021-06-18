İtalya'nın Misano Dünya Pisti "Marco Simoncelli"de birincilik kupasını kazanarak İstiklal Marşı'nı dinleten Toprak Razgatlıoğlu, çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirdi.

Toprak, motosiklet tutkusuyla tanınan "Tek teker Arif" lakaplı babasının teşvikleriyle 5 yaşlarında motosiklet sürmeye başladığını belirtti.

"Akrobasi branşında başlamıştım. Daha sonra babam beni yarışlara sokmaya başladı, yarışlara motokros ile başladım. Babam sonradan pist yarışlarında yarıştırmaya karar verdi."

[Fotoğraf: AA]

Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile tanışmaları ve katkılarına dikkat çekti.

"Neredeyse her gün beraberiz artık 'abi-kardeş' gibi bir ilişkimiz oldu. 2014'te MotoGP'nin en alt kategorisinde yarışıyordum. O sınıftaki çocuklara göre boyum çok uzundu, kilom da fazlaydı, başarı gelmiyordu. Sonrasında Kenan abi elimizden tuttu. 2014'te beni Avrupa Şampiyonası'nın son yarışına Fransa'ya götürdü. İlk çıktığım yarışta birinci oldum, oranın en iyi takımıyla benim için anlaşma sağladı ve artık Kenan abiyle beraber yarışlara gitmeye başladık. Alanya'da yaşıyordum ama aslen Sakaryalıyım, ailemin bir kısmı orada bir kısmı burada. Antrenman yapacak yerimiz yoktu. Sakarya'da Kenan abinin pistinde neredeyse her gün beraber antrenman yapıyoruz. Diğer motosikletçi arkadaşlarımız, Deniz ve Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak ile beraber çalışıyoruz. 5 kez dünya şampiyonu olmuş biriyle (Kenan Sofuoğlu) antrenman yapma şansı çok güzel. Yurt dışından arkadaşlarımla da konuşuyorum onlar bile Türkiye'de bizimle böyle antrenman yapmak istiyor."

Toprak, yarışları nasıl kazanacaklarına yönelik bütün analizleri birlikte yaptıklarını dile getirdi.

"Bizim için çok güzel bir gurur dünya şampiyonu ile antrenman yapmak. Hepimiz farklı kategorilerde 4-5 kişiyiz. İspanyollar ve İtalyanlar gibi değiliz, onlar her yarışta 5-10 kişi yarışıyor. Ülkemiz için hepimiz ayrı başarılar sergiliyoruz. İnanıyorum ki ileride daha güzel şampiyonluklar, dünya şampiyonlukları getireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"2019'da Fransa yarışı birinciliği kariyerimin en iyi yarışı oldu"

Mmilli sporcu, dünya turnuvalarında ilk şampiyonluğunda yaşadığı heyecanla ilgili de konuştu.

"Gerçek yarışım Superbike Dünya Şampiyonası diyebilirim, daha öncesinde 2015'te Avrupa Şampiyonu oldum ama benim için daha özel olan 2019'da Superbike Dünya Şampiyonası'ndaki ilk birinciliğim. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum, 5 yarış üst üste kazandım ama dünya şampiyonası farklı, orada her ülkenin en iyileri var. 2019'da Fransa yarışı birinciliği kariyerimin en iyi yarışı oldu. Avrupa şampiyonasında çok birincilikler yaşadık. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2019'da ilk birinciliği kazandım, o günden bugüne 8 birincilik yaşadım, birçok ikincilik ve üçüncülük başarısı elde ettim. Önemli olan dünya şampiyonluğu o yüzden daha çok buraya odaklanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Tek bir hedefimiz var, dünya şampiyonu olmak"

Toprak Razgatlıoğlu, geçen hafta İtalya'da kazandığı birincilikle ilgili de konuştu.

"2015'te Kenan abiyle başladığımızda kendisi bu yolu çizmişti. O bana 'benim yarıştığım yerde değil üst kategoride seni dünya şampiyonu yapmak istiyorum' dedi. 2015'te ben 600 cc Avrupa şampiyonu olmuştum, Avrupa şampiyonası 1000 cc kategorisine beni götürdü ve orada iki sezon yarıştırdı. Sırf şu anki olduğum konuma getirtmek için. Yani 2016'tan beri bu serüvenin içerisindeyiz, Kenan abinin çizdiği yolda devam ediyoruz, tek bir hedefimiz var dünya şampiyonu olmak. 13 ülkeye gidiyoruz, 13 ülkede hafta sonu 3'er yarış yapıyoruz. Bir senelik yarışlardan sonra hepsinden puan toplayarak dünya şampiyonluğu unvanı hedefliyoruz. Söylemesi kolay, yapması zor. Tabii ki de birinci olduktan sonra bütün yorgunluğu unutuyorsunuz, çünkü o ay-yıldızlı bayrağın dalgalanması orada gerçekten çok büyük mutluluk."

Milli sporcu Toprak, İtalya'daki ilk yarışta motorda bazı eksikliklerin olduğunu fark ettiklerini belirtti.

"21 turluk uzun ikinci yarışta rakibimi geçebileceğime inandım. 13 tur kala rakibimi geçtim. Birinci olacağıma inanıyordum, inandığınız zaman yapamayacağınız şey yok."

[Fotoğraf: AA]

"Biz de İtalyanları motosikletle yenmiş olduk"

"Geçen hafta A Milli Futbol Takımımız, İtalya'ya yenildikten sonra, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalyan sürücü Michael Ruben Rinaldi'yi geçip birinci olmamız orada gerçekten çok büyük ses getirdi. Biz de İtalyanları motosikletle yenmiş olduk. Buradan Kenan ağabeye tekrar çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde ülkemizi çok güzel yerlerde temsil ediyoruz. Kenan abinin verdiği emek dünya şampiyonluğuna değer, inşallah ulaşırız."

MotoGP ile ilgili bir soru üzerine Toprak, "MotoGP'den teklif gelir ya da gelmez hayalim Superbike şampiyonluğu. Bu başarıdan sonra teklif gelirse düşünülebilir. Yani başarılı olursanız takımlar sizi alır. Bizim tek bir şansımız var o da başarılı olmak, başarılı olmadan diğer yerlerde yarışamayız." şeklinde konuştu.