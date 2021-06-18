Fenerbahçe kadro maliyetini düşürmeye çalışıyor. Maaşı ortalamanın üzerinde olan bazı futbolcular çeşitli nedenlerle yeteri kadar süre almadı veya kiralık gönderildi.

Bunların arasında Tisserand, Zanka, Dirar, Samatta ve Perotti gibi oyuncular bulunuyor.

Gustavo ve Sosa ise zaman zaman önemli katkılar sağlamasına rağmen yüksek maaşlarıyla yönetimi düşündürüyor.

Bu futbolcuların toplam maaşı 16 milyon euroya yaklaşıyor.

Luiz Gustavo 3 buçuk milyon avro, Samatta 3 milyon euro, Sosa 2,5 milyon euro, Tisserand 1 milyon 800 bin euro, Zanka 1 milyon 600 bin euro, Dirar 1,5 milyon euro ve Perotti ise 1,5 milyon euro senelik maaş alıyor.

Bu futbolcuların çoğunun maliyetinden kurtulmak ve bütçede yer açmak isteyen Fenerbahçe’de iki plan gündemde.

İlk hedef oyuncularla yolları ayırmak. Diğer seçenek ise bazılarını kiralayarak nefes almak.