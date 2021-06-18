Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda maç sonrası basın toplantılarına katılmama kararı almış ardından para cezasına çarptırılmıştı.

23 yaşındaki raket bu kararın ardından Roland Garros'tan çekildiğini açıklamış ve 2018 yılından bu yana sosyal anksiyete bozukluğu yaşadığını belirtmişti.

Spor camiasının neredeyse tamamından destek alan Osaka, İngiltere'de de korta çıkmayacak.

4 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi, bu süre zarfında ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçireceğini ve Olimpiyatlara odaklanacağını duyurdu.

Wimbledon yönetiminden de, karara saygı duydukları ve Naomi'yi seneye turnuvada görmek istedikleri açıklaması geldi.