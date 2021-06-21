Danimarka'dan büyük başarı
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu son maçında Danimarka, Rusya'yı 4-1 yenerek grubu averajla ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı.
Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele nefes kesen anlara sahne oldu.
GOL! Damsgaard'dan harika, nefis, enfes bir gol! Danimarka öne geçti...#EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/KrMkhVg6fu— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
38. dakikada Mikkel Damsgaard, Vikingleri 1-0 öne geçirdi. Zobnin'in hatasında topla buluşan Yussuf Poulsen, 59. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.
GOL! Zobnin'den inanılmaz hata! Yussuf Poulsen farkı ikiye çıkarıyor.. #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/mM4CVG0lpp— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
Rusya, 70. dakikada Dzyuba'nın penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.
GOL! Rusya pes etmiyor! Dzyuba penaltıdan golü attı ve Rusya tarihine geçti... #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/Mo3WItl5Cy— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
Baskısını artıran Danimarka, 79. dakikada Andreas Christensen'in güzel golüyle yeniden farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol 82. dakikada Joakim Maehle'den geldi. 1-4.
GOL! Kopenhag'ta harika bir gol! Christensen'in füzesinde kaleci Safonov çaresiz! #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/fDA4ObFUCX— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
Son maça kadar puanı olmayan Danimarka bu galibiyetle hem 3 puanla tanıştı hem de grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son sıradaki Rusya ise turnuvaya veda etti.
GOL! Maehle fişi çekiyor! Danimarka farkı üçe çıkardı... #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/yAgdfyKoNt— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
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