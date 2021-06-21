Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele nefes kesen anlara sahne oldu.

38. dakikada Mikkel Damsgaard, Vikingleri 1-0 öne geçirdi. Zobnin'in hatasında topla buluşan Yussuf Poulsen, 59. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

Rusya, 70. dakikada Dzyuba'nın penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.

Baskısını artıran Danimarka, 79. dakikada Andreas Christensen'in güzel golüyle yeniden farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol 82. dakikada Joakim Maehle'den geldi. 1-4.

Son maça kadar puanı olmayan Danimarka bu galibiyetle hem 3 puanla tanıştı hem de grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son sıradaki Rusya ise turnuvaya veda etti.