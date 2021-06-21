EURO 2020 C Grubu'nda saat 19.00'da başlayan iki maçta Hollanda ile Kuzey Makedonya, Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Hollanda, Johan Cruijff Arena'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Hollanda, 24. dakikada 1-0 öne geçti.

Hızlı gelişen atakta Malen'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Depay'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

İlk yarı Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 51 ve 58. dakikalarda Wijnaldum'un ayağından bulduğu gollerle Hollanda, farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Hollanda, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 9'a yükseltti ve grubu lider tamamlayarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise turnuvayı puansız kapatarak elendi.

Goran Pandev milli takıma veda etti

[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan Kuzey Makedonya kaptanı Goran Pandev, Hollanda karşılaşmasıyla son kez milli takım formasını giydi.

Hollanda Milli Takımı takımı kaptanı Georginio Wijnaldum, Kuzey Makedonya formasını 122 kez terleten Pandev için üzerinde adının yazılı olduğu 122 numaralı bir Hollanda forması hediye etti.