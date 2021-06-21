Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu karşılama
Galatasaray Kulübü, bugün sarı-kırmızılı takımla antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim'e videolu bir karşılama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcu Arda Turan ve çalışanlar karşıladı.
Videoda heyecanlı olduğunu söyleyen Terim, "Sanki böyle 2-3 sene gitmişiz sonra gelmişiz gibi o heyecan var bende. Heyecanlıyım ya." ifadelerini kullandı.
Ayrıca tesis dışından bir taraftarın Terim'e "Evine hoş geldin" diye seslendiği duyuldu.
Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim!— Galatasaray SK ???????? (@GalatasaraySK) June 21, 2021
Daha fazlası Galatasaray Mobil Uygulamada https://t.co/4UqqmO2GnM pic.twitter.com/78trCBX9Ac
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim
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