Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcu Arda Turan ve çalışanlar karşıladı.

Videoda heyecanlı olduğunu söyleyen Terim, "Sanki böyle 2-3 sene gitmişiz sonra gelmişiz gibi o heyecan var bende. Heyecanlıyım ya." ifadelerini kullandı.

Ayrıca tesis dışından bir taraftarın Terim'e "Evine hoş geldin" diye seslendiği duyuldu.