Galatasaray yeniden Fatih Terim’e emanet. 30 Mayıs 2021’de sözleşmesi biten Terim, 5'inci kez sarı kırmızılılarda teknik adamlık görevini üstlendi.

Başkan Burak Elmas ile görüşen deneyimli çalıştırıcı, mazbata töreni öncesinde hemen mesaisine başladı.

Fatih Terim’in önümüzdeki günlerde 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray'da gündem Alex Moreno ve Kaan Ayhan

67 yaşındaki teknik adamın göreve başlamasıyla transfer çalışmaları da hız kazandı. Terim’in isteği doğrultusunda Real Betis'in sol beki Alex Moreno listenin ilk sırasında.

Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği bir diğer isim ise Kaan Ayhan.

Sassuolo’da istediği forma şansını bulamayan milli futbolcunun kiralanması için girişimler hızlanacak.

Yönetim, önümüzdeki günlerde Henry Onykeru’nun transferi için Monaco kulübü ile de görüşme yapacak.