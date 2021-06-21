Şampiyon güreşçi Taha Akgül'den 'futbol' sitemi
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 1 ay kalmasına rağmen tek gündemin futbol olmasına sitem etti.
Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3 yenilgi ile veda eden A Milli Takım için Twitter'da açılan hashtag'i etiketleyerek bir mesaj paylaştı.
Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Akgül, paylaşımında, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 ay kaldığını hatırlattı.
"Bizimi sizini mi var bu işin? Bütün sporcular bizim, bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kadromuz var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen herkese!"
Bizimi sizini mi var bu işin?Bütün sporcular bizim bütün sporcular sizin.Bu ülkede sadece futbol yok.1 ay kaldı Olimpiyatlara.Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir Olimpiyat takımımız var ama kimsenin umrunda değil.Varsa yoksa futbol.Bravo emeği geçen herkese #BizimCocuklar— Taha Akgül (@tahaakgul) June 20, 2021