Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ousmane Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında forma giyemeyecek
Fransa Milli Takımının kanat oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.
F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.
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