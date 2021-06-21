A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Efelerinin şampiyonluk yolculuğunu @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/mErgan7CRs