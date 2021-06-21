Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TVF Başkanı Üstündağ: Bu başarı için büyük çaba sarf ettik
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takım olarak bu başarı için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2021
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Efelerinin şampiyonluk yolculuğunu @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/mErgan7CRs
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