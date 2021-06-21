Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli voleybolcular, Babalar Günü'ne denk gelen şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli oyunculardan Adis Lagumdzija, "Babalar Günü gibi anlamlı ve güzel bir günde şampiyon olduğumuz için çok mutlu ve gururluyum. Turnuvada 'En değerli oyuncu' seçilmek de ayrıca çok gurur verici. Kardeşimle birlikte milli takım forması giydiğimiz bu turnuvanın yeri bende hep ayrı olacak. Şampiyonluğumuz, üzerimizde büyük emekleri olan tüm babalarımıza armağan olsun" dedi.

Ay-yıldızlı oyuncu Burak Güngör, "Bir baba olarak Babalar Günü'nde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini çocuklarımız ve geleceğimiz için yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bu şampiyonluk da gelecek kuşaklar için yol gösterecek ve erkek voleybolu ülkemizde daha da ilerleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olduğumuz için çok mutluyum." diyen milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, "Her geçen gün yaptıklarımızın üzerine bir şeyler katacağımıza ve başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum. Her zaman, her koşulda bizi destekleyen ailelerimize, bugünün özelinde de tüm babalarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" şeklinde görüş belirtti.

Milli oyuncu Murat Yenipazar ise, "Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz. Yakaladığımız bu ivmeyi korumayı ve daha da ileriye gitmeyi istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Bize inanan, kalbi bizimle atan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bugünün anlam ve önemiyle babalarımızın günü de kutlu olsun" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.