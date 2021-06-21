Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Efelere tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
"Tebrikler Filenin Efeleri"
Oktay, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Efeleri."
CEV Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 20, 2021
Tebrikler #FileninEfeleri
pic.twitter.com/ekXHksWIwP
Etiketler: Fuat Oktay
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