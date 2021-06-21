Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımına tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
Avrupa Altın Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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