Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile İspanya arasında video konferansla görüşme
[Fotoğraf: TRTHaber]
Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular ve AB istişarelerinin, yarın video konferans yöntemiyle ele alınacağı açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konuların ele alınacağı video konferansla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konuların ve Avrupa Birliği (AB) istişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba eş başkanlığında 21 Haziran 2021 tarihindeki video konferansla ele alınacağı bilgisi verildi.
Açıklamada, istişareler sırasında, "Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve" hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınmasının yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü vurgulandı.
Etiketler: Avrupa Birliği İspanya
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