Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 22:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Yanık'tan "Dünya Mülteciler Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Yanık, "Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak, insanın yaşayabileceği en büyük acılardan" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Yanık, Dünya Mülteciler Günü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak, insanın yaşayabileceği en büyük acılardan. Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden" açıklamasını yaptı.
Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak insanın yaşayabileceği en büyük acılardan.— Derya Yanık (@deryayanikashb) June 20, 2021
Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden. #DünyaMültecilerGünü
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