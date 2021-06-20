Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Yanık, Dünya Mülteciler Günü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak, insanın yaşayabileceği en büyük acılardan. Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden" açıklamasını yaptı.