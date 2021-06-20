Bölücü terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarıyla dolu.

O saldırılardan biri de 34 sene önce Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık'ta gerçekleşti. Köyde kadın çocuk demeden 30 kişi şehit edildi.

Peki terör örgütünün o yıllarda bölge insanına yönelik saldırılarının sebebi neydi? Saldırıların perde arkasında ne vardı?

Takvim yaprakları 20 Haziran 1987'yi gösteriyordu.

Terör örgütü PKK, bu kez Mardin'de masum insanları hedef aldı. Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde akşam saatlerindeki sessizliğin yerini silah sesleri aldı.

30 sivil katledildi

Teröristler; çocuk, yaşlı, kadın demeden önlerine çıkan herkese kurşun yağdırdı. O gün Pınarcık'ta şehit edilen 30 kişiden 16'sı çocuk, 8'i kadındı.

Sivillere ait 8 ev de yakılarak yağmalandı.

34 yıl geçti ama acı hala taze

Şeyhmus Yavuz, o günlerde güvenlik korucusuydu. Hain saldırıda neredeyse bütün yakınlarını kaybetti.

"O zaman evliydim. Eşim ve 5 çocuğum, 2 kardeşim ve çocukları hepsi yani. Bizim ailede 17 kişi. Kurtulan olmadı."

Ve katliamın en küçük kurbanı Ramazan Yavuz… Henüz 2 yaşındaydı.

Köye saldıran teröristler bu bebeğe de acımadı. Annesinin kucağından onu da şehit ettiler.

Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Kandemir Başkanı terör örgütünün kanlı yüzünü bir kez daha anlattı:

"Bu zulüm dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Savaşta bile kadınlara dokunulmuyor, çocuklara dokunulmuyor. Bunlar o kadar acımasız, o kadar kalleş, o kadar hainler ki; çocuklara, kadınlara dokunabilecek kadar basitler."

PKK'nın köy katliamları

Peki terör örgütünün sivilleri hedef almasının sebebi neydi?

Altınbaş Üni. Öğr. ÜyesiDr. Eray Güçlüer, bu sorunun cevabını TRT Haber’e yanıtladı:

"1987 PKK'nın köy katliamları yaptığı bir yıldır. Sebebi 84'te başlatmaya çalıştığı silahlı eylemlerine karşı toplum büyük bir direnç gösterdi. Bu hiç beklemedikleri bir dirençti aslında. Yani PKK'nın örgütsel yapısı üzerinden ortaya koyduğu ideolojik ve diğer bağlamdaki değerler ile toplum arasında büyük bir mesafe oluştu. Toplum PKK'nın hem örgütsel hem de diğer anlamda ortaya koyduğu ülkü ve idealleri değerleri paylaşmadı."

Bölücü terör örgütü, yaptığı katliamlarla halkı yıldırmaya çalışsa da başaramadı.

O dönemde 50 bin kadrolu 150 bin de gönüllü gönüllü korucu PKK ile mücadele etmek için silah altına girdi.

Güvenlik korucuları, terörle mücadelede önemli bir rol oynadı.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Barış Bor

