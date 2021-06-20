Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü'ne yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İnsanca yaşam için evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir. Dünya Mülteciler Günü'nün, insanları göçe zorlayan sebeplerin, çatışmaların ortadan kaldırılmasına ve sığınmacıların insan onuruna yakışır şekilde karşılanmalarına vesile olmasını diliyorum."
İnsanca yaşam için evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir. #DünyaMültecilerGünü— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 20, 2021
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