Filenin Efeleri üst üste ikinci kez namağlup şampiyon
2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlandı.
Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri rakiplerine yalnızca 5 set verdi.
Milliler, son şampiyon unvanı ile geldiği finale çok iyi başladı. Hata yapmayan ay yıldızlılar ilk seti 25-11 kazandı.
İlk sette Filenin Efeleri'nin özeti!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021
Set sonucu: Türkiye 25 - 11 Ukrayna
Haydi #FileninEfeleri pic.twitter.com/H7Ho8qJ128
İkinci sette de iyi oyununu sürdüren Ay Yıldızlılar, 25-20'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette iyi oynayan Ukrayna, seti 25-18 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.
#FileninEfeleri setlerde durumu 2-0 yapıyor! Şampiyonluk için bir set daha kazanmamız gerekiyor. Haydi Efeler!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021
Set sonucu: Türkiye 25 20 Ukrayna
| Canlı yayın: https://t.co/tqaK4kP9EO pic.twitter.com/Ydz6XSlS7e
Dördüncü set ise inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Seti 25 - 21 skorla kazanan Ay Yıldızlı ekibimiz, maçı 3-1 kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
KUPA BİZİM! ŞAMPİYONUZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021
#FileninEfeleri üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Lig şampiyonu!
Maç sonucu: Türkiye 3 - 1 Ukrayna pic.twitter.com/bmbYXXoHAz
Millilerimizde Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken, ona Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.
KUPA SAHİBİNİN ELİNDE YÜKSELİYOR!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021
Tebrikler #FileninEfeleri
"Bize yaşattıkları bu gurur için tebrik ve teşekkür ediyoruz! Her biriyle gurur duyuyoruz." pic.twitter.com/kZb7U8P41n
Ve söz şampiyonlarda...— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021
İSTİKLAL MARŞIMIZ pic.twitter.com/nkmjcomtBq
Salon: SC Lange Munte
Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)
Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)
Ukrayna: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)
Setler: 114 dakika (22, 32, 27, 33)
Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25
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