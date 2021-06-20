Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

Milliler, son şampiyon unvanı ile geldiği finale çok iyi başladı. Hata yapmayan ay yıldızlılar ilk seti 25-11 kazandı.

İlk sette Filenin Efeleri'nin özeti!



Set sonucu: Türkiye 25 - 11 Ukrayna



Haydi #FileninEfeleri pic.twitter.com/H7Ho8qJ128 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021

İkinci sette de iyi oyununu sürdüren Ay Yıldızlılar, 25-20'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette iyi oynayan Ukrayna, seti 25-18 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

#FileninEfeleri setlerde durumu 2-0 yapıyor! Şampiyonluk için bir set daha kazanmamız gerekiyor. Haydi Efeler!



Set sonucu: Türkiye 25 20 Ukrayna



| Canlı yayın: https://t.co/tqaK4kP9EO pic.twitter.com/Ydz6XSlS7e — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021

Dördüncü set ise inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Seti 25 - 21 skorla kazanan Ay Yıldızlı ekibimiz, maçı 3-1 kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

KUPA BİZİM! ŞAMPİYONUZ!



#FileninEfeleri üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Lig şampiyonu!



Maç sonucu: Türkiye 3 - 1 Ukrayna pic.twitter.com/bmbYXXoHAz — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021

Millilerimizde Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken, ona Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

KUPA SAHİBİNİN ELİNDE YÜKSELİYOR!



Tebrikler #FileninEfeleri



"Bize yaşattıkları bu gurur için tebrik ve teşekkür ediyoruz! Her biriyle gurur duyuyoruz." pic.twitter.com/kZb7U8P41n — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Estonya'yı 3-2 yendi ve adını finale yazdırmıştı.

Ve söz şampiyonlarda...



İSTİKLAL MARŞIMIZ pic.twitter.com/nkmjcomtBq — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 20, 2021

Salon: SC Lange Munte

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)

Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)

Ukrayna: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

Setler: 114 dakika (22, 32, 27, 33)

Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25