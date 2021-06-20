Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Emel Dereli olimpiyat kotası aldı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Milli sporcu Emel Dereli, kadınlar gülle atmada 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda "Emel Dereli'den Tokyo 2020 Kotası! Milli sporcumuz Emel Dereli, Romanya’da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig’de kadınlar gülle atmadaki 18.50m'lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı." ifadelerine yer verdi.
Emel Dereli'den #Tokyo2020 Kotası!— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) June 20, 2021
Milli sporcumuz Emel Dereli Romanya’da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig’de kadınlar gülle atmadaki 18.50m'lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı#TeamTürkiye pic.twitter.com/V5J3EJxyNm
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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