Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 20:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Terim: Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yarın Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başında olacağı ile ilgili sosyal medyasından yaptığı paylaşıma teknik direktör Fatih Terim de alıntılayarak cevap verdi.
Sarı kırmızılı takımın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşımına, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" yanıtı ile karşılık verdi.
Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi https://t.co/pWylzse5N5— Fatih Terim (@fatihterim) June 20, 2021
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim
Son Haberler
- 21:07
- 21:01
- 20:46
- 20:35
- 20:35
Sıradaki Haber
Rıza Kayaalp baba olmanın güzelliğini şampiyonluklara benzetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz