Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 18:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Burak Elmas Fatih Terim'i açıkladı
Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in yarın sarı-kırmızılı takımın başında göreve başlayacağını duyurdu.
Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paytlaşımla Fatih Terim'in göreve başlayacağını duyurdu.
"Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız."
Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021
Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.
Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız
Etiketler: Fatih Terim Galatasaray Transfer Haberleri
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