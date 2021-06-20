A Milli Futbol Takımımız EURO 2020'ye veda etti. A grubu son maçında İsviçre ile karşılaşan Ay yıldızlılar mücadeleyi 3-1 kaybetti.

İsviçre bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükseltirken, Türkiye turnuvayı puansız tamamladı.

İsviçre 6. dakikada Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Shaqiri farkı ikiye çıkartan isim oldu.

62. dakikada İrfan Can Kahveci farkı bire indiren isim oldu. 68. dakikada Shaqiri yine sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

İtalya, Galler'i 1-0 yendi.

İtalya 3'te 3 yaptı

A Grubu'nda günün diğer maçında ise Galler'i 1-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.

Galler 4 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 takım arasına kalırken, aynı puana sahip grup üçüncüsü İsviçre'nin üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P İtalya 3 3 0 0 7 0 7 9 Galler 3 1 1 1 3 2 1 4 İsviçre 3 1 1 1 4 5 -1 4 Türkiye 3 0 0 3 1 8 -7 0

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada ay yıldızlıların atağında ceza yayı solunda topla buluşan Kaan kaleyi düşündü, köşeye giden topu son anda Sommer çelmeyi başardı.

GOL - İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ 6. dakikada İsviçre atağında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Seferovic'in şutunda top ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ kanattan gelişen atağımızda Cengiz'in ortasıyla ters kanatta ceza alanında Mert topla buluştu, bekletmeden vuruşunda köşeye giden topu Sommer son anda çelmeyi başardı.

AZ FARKLA DIŞARDA 23. dakikada millilerimizin atağında ceza yayı önünde topla buluşan Ozan kaleyi düşündü top az farkla üstten auta gitti.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 26. dakikada İsviçre atağında ceza yayı üstünde topla buluşan Shaqiri'nin vuruşunda top ağlarımıza gitti. 2-0

29. dakikada hızlı gelişen İsviçre atağında Shaqiri kendi taşıdığı topla ceza alanına girer girmez vurdu Uğurcan müdahale ederek topu kornere gönderdi.

33. dakikada Hakan'la sağ kanattan kullandığımız kornerde Merih yükseldi ancak vuruşu iyi değil top diğer kanada açıldı. Atağın devamında ceza yayında topla buluşan Mert kaleyi düşündü köşeye giden topu Sommer kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada hızlı gelişen İsviçre atağında Embolo sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

60. dakikada İsviçre atağında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Seferovic'in şutunda Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

GOL - FARK BİRE İNDİ 62. dakikada ay yıldızlıların atağında ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşn İrfan Can rakibinden sıyrılıp kaleyi düşündü uzak direğe giden top ağlarla buluştu. 2-1

İSVİÇRE ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU 68. dakikada hızlı gelişen İsviçre atağında sol kanattan hareketlenen Zuber'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Shaqiri'nin vuruşunda fark tekrar 2'ye çıktı. 3-1

77. dakikada Xhaka'nın doğrudan kaleye gönderdiği top direkten geri döndü.

79. dakikada hızlı gelişen atağımızda Cengiz kendi getirdiği topla kaleyi düşündü top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada milli takım gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde top ters tarafa açıldı. Yusuf'un penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Sommer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve ay yıldızlılar turnuvaya veda etti.

Stat: Bakü Olimpiyat.

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic.

İsviçre: Yann Sommer, Silvan Widmer (Dk. 90+2 Mbabu), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Steven Zuber (Dk. 85 Zuber), Xherdan Shaqiri (Dk. 75 Ruben Vargas), Breel Embolo (Dk. 86 Admir Mehmedi), Haris Seferovic (Dk. 75 Mario Gavranovic).

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Ozan Tufan (Dk. 63 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Cengiz Ünder (Dk.80 Kenan Karaman), Burak Yılmaz.

Goller: Dk. 6 Haris Seferovic, Dk. 26, 68 Xherdan Shaqiri (İsviçre) Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 75 Zeki Çelik, Dk. 76 Çağlar Söyüncü (Türkiye), Dk. 78 Granit Xhaka (İsviçre)