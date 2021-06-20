24 takım, 51 maç, 1 kupa... Koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), A Milli Takımımızın, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçla başladı. Dev turnuvanın heyecanı TRT ekranlarında yaşanıyor.

Grup maçlarının 3. haftasında aynı anda oynanan maçların 6'sı TRT SPOR'da geri kalan tüm maçlar TRT1'den yayınlanacak. Futbolseverler, TRT 1'den yayınlanan müsabakaları, Türkiye’nin en yüksek çözünürlüklü televizyon ekranı TRT 4K'dan da izleyebiliyor.

Toplam 51 maça sahne olacak EURO 2020'deki tüm maçlar, trtspor.com.tr/euro2020 özel sayfasından ve trtizle.com'dan da canlı yayınlanıyor. Sporseverler, trtspor.com.tr/euro2020 özel sayfasından #BizimÇocuklar ve dev turnuvaya dair haberleri, özetleri ve diğer tüm detaylara ulaşabilir.

Kalan maçlar

İşte finali 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak dev turnuvanın kalan karşılaşmalarının programı ve maçların yayınlanacağı kanallar...

20 Haziran Pazar A Grubu - saat 19.00

İsviçre-Türkiye / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

İtalya-Galler / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

21 Haziran Pazartesi C Grubu - saat 19.00

Ukrayna-Avusturya / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Kuzey Makedonya-Hollanda / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

B Grubu - saat 22.00

Rusya-Danimarka / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Finlandiya-Belçika / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

22 Haziran Salı D Grubu - saat 22.00

Çekya-İngiltere / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Hırvatistan-İskoçya / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

23 Haziran Çarşamba E Grubu - saat 19.00

İsveç-Polonya / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Slovakya-İspanya / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

F Grubu - 22.00

Portekiz-Fransa / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Almanya-Macaristan / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Son 16 tur

26 Haziran Cumartesi

Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

27 Haziran Pazar

Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

28 Haziran Pazartesi

Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

29 Haziran Salı

Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Çeyrek final - 2 Temmuz Cuma

Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

3 Temmuz Cumartesi

Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Yarı final

6 Temmuz Salı

Saat 22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

7 Temmuz Çarşamba 2021

Saat 22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020

Final 11 Temmuz Pazar 2021

Saat 22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020