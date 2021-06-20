EURO 2020 heyecanı TRT'de sürüyor
Futbolun kalbi TRT'de atıyor. 11 Haziran'da başlayan ve 11 Temmuz'da sona erecek olan EURO 2020, TRT 1, TRT SPOR, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den yayınlanıyor. İşte dev turnuvanın yayınıyla ilgili detaylar...
24 takım, 51 maç, 1 kupa... Koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), A Milli Takımımızın, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçla başladı. Dev turnuvanın heyecanı TRT ekranlarında yaşanıyor.
Grup maçlarının 3. haftasında aynı anda oynanan maçların 6'sı TRT SPOR'da geri kalan tüm maçlar TRT1'den yayınlanacak. Futbolseverler, TRT 1'den yayınlanan müsabakaları, Türkiye’nin en yüksek çözünürlüklü televizyon ekranı TRT 4K'dan da izleyebiliyor.
Toplam 51 maça sahne olacak EURO 2020'deki tüm maçlar, trtspor.com.tr/euro2020 özel sayfasından ve trtizle.com'dan da canlı yayınlanıyor. Sporseverler, trtspor.com.tr/euro2020 özel sayfasından #BizimÇocuklar ve dev turnuvaya dair haberleri, özetleri ve diğer tüm detaylara ulaşabilir.
Kalan maçlar
İşte finali 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak dev turnuvanın kalan karşılaşmalarının programı ve maçların yayınlanacağı kanallar...
20 Haziran Pazar A Grubu - saat 19.00
İsviçre-Türkiye / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
İtalya-Galler / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
21 Haziran Pazartesi C Grubu - saat 19.00
Ukrayna-Avusturya / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Kuzey Makedonya-Hollanda / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
B Grubu - saat 22.00
Rusya-Danimarka / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Finlandiya-Belçika / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
22 Haziran Salı D Grubu - saat 22.00
Çekya-İngiltere / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Hırvatistan-İskoçya / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
23 Haziran Çarşamba E Grubu - saat 19.00
İsveç-Polonya / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Slovakya-İspanya / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
F Grubu - 22.00
Portekiz-Fransa / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Almanya-Macaristan / TRT SPOR-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Son 16 tur
26 Haziran Cumartesi
Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
27 Haziran Pazar
Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
28 Haziran Pazartesi
Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
29 Haziran Salı
Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Çeyrek final - 2 Temmuz Cuma
Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
3 Temmuz Cumartesi
Saat 19.00-22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Yarı final
6 Temmuz Salı
Saat 22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
7 Temmuz Çarşamba 2021
Saat 22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020
Final 11 Temmuz Pazar 2021
Saat 22.00 / TRT1-TRT 4K-TRT İZLE / trtspor.com.tr/euro2020