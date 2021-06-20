Galatasaray’da Burak Elmas dönemi başladı. Sarı kırmızılıların 38.'inci başkanı, mazbata törenini sonrasında mesaisine başlayacak.

Burak Elmas’ın ilk hamlesi, takımdaki teknik direktör sorununu çözmek olacak. Elmas, seçim vaatlerinden biri olan Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağlanması halinde futbol takımı tekrar Terim’e emanet edilecek.

Burak Elmas’ın uzun vaadedeki bir diğer hedefi de tecrübeli çalıştırıcıyı, futbolda kuracağı sistemin başına getirmek.

Galatasaray’ın yeni başkanı, Terim’in kabul etmesi durumunda ilerleyen dönemde kendisine sportif direktörlük teklifinde de bulunacak.

Resmi transfer görüşmeleri başlayacak

Yeni yönetim, seçim döneminde ön görüşme yaptığı futbolcularla resmi transfer görüşmelerine de başlayacak.

Burak Elmas ve kurmaylarının bu süreçte farklı mevkilerde görev yapan 12 oyuncu ile temas kurduğu öğrenildi.

Teknik heyet ile yapılacak görüşmeler sonrasında transfer listesi tekrar gözden geçirilecek.

Yönetimin, sözleşmesi biten Arda Turan, Emre Akbaba ve Donk gibi isimlerle de yeni kontrat konusunda görüşme yapması bekleniyor.