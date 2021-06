Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki sporcu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci ayağında Almanya'nın Chemnitz şehrinde 3 bin 700 metre uzunluğa sahip Sachsenring Pisti'nde yarıştı.

Red Bull KTM Tech3 takımının sporcusu Deniz Öncü, rakibi Romano Fenati'nin çarpması sonucu motosikletinden düşmekten kurtulamadı. Yarışa tekrar dönen Deniz Öncü, damalı bayrağı 16. sırada geçti.

Lorenzo Fellon and @Denizoncu53 lose out in a tangle at Turn 1



The incident is under investigation #Moto3 | #GermanGP pic.twitter.com/F72tYjQVrt