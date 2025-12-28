Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.12.2025 12:24

65 ilde zehir taciri 768 şüpheli yakalandı

65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 354,5 kg uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 768 şüpheli yakalandı.

65 ilde zehir taciri 768 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlara 1165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği de katıldı.

65 ilde son 1 haftada yapılan operasyonlarda 354,5 kg uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 768 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman Amerikan Cemiyeti Kongresi'ne mesaj
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
İzmir'de planlı su kesintileri 31 Aralık gecesi uygulanmayacak
12:26
Gazze'de tedavi olamayan çocuklar, hastane köşelerinde ölümle pençeleşiyor
12:16
Kamuda yapay zeka desteğiyle tasarruf sağlanıyor
12:43
13 ilde yoğun kar: 3 bin 864 yol ulaşıma kapandı
11:49
MEBİ'den 3 milyondan fazla öğrenci ve mezun faydalandı
12:15
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
126 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor
126 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor
FOTO FOKUS
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ