Gündem
TRT Haber 28.12.2025 10:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman Amerikan Cemiyeti Kongresi'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi'ne yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Amerikan-Müslüman Toplumunun bu yönde attığı adımları ve sergilediği ilkeli tavrı, büyük bir takdir ve memnuniyetle takip ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman Amerikan Cemiyeti Kongresi'ne mesaj

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi düzenlendi.

"Müslüman Amerikan Cemiyeti" yıllık Kongresi, bu yıl "Ateş Altında İman: Kaotik Zamanlarda Güçlü Durmak" temasıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye yazılı mesaj gönderdi. Savaşların, kriz ve istikrarsızlığın girdabında sürüklenen coğrafyalara dikkat çekti.

"Birbirimize inanarak zorlukları aşabiliriz"

"Bu süreçte maruz kaldığımız saldırı ve zorlukların üstesinden birbirimize inanarak, kaotik zamanlarda güçlü durarak gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan-Müslüman toplumunun bu yönde attığı adımları ve sergilediği ilkeli tavrı memnuniyetle takip ettiğini de söyledi.

"Bu erdemli duruşun, gözlerini gerçeklere kapatan diğer toplumlara da emsal teşkil etmesini, global bir uyanışa vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kongreye AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ana konuşmacı olarak katıldı. Ercan kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okudu.

