Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.12.2025 12:41

İzmir'de planlı su kesintileri 31 Aralık gecesi uygulanmayacak

İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün gerçekleştirilen planlı su kesintisi yılbaşı gecesi uygulanmayacak.

İzmir'de planlı su kesintileri 31 Aralık gecesi uygulanmayacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.

Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.

ETİKETLER
İzmir Su Kesintisi Kuraklık
Sıradaki Haber
13 ilde yoğun kar: 3 bin 864 yol ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
65 ilde zehir taciri 768 şüpheli yakalandı
12:26
Gazze'de tedavi olamayan çocuklar, hastane köşelerinde ölümle pençeleşiyor
12:16
Kamuda yapay zeka desteğiyle tasarruf sağlanıyor
12:43
13 ilde yoğun kar: 3 bin 864 yol ulaşıma kapandı
11:49
MEBİ'den 3 milyondan fazla öğrenci ve mezun faydalandı
12:15
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
126 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor
126 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor
FOTO FOKUS
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ