17 ilde yoğun kar: 4 bin 133 yol ulaşıma kapandı

Van'da yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 569 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk alanlarındaki güzergahlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Edremit ilçesinde tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri ayrıca sokak ve kaldırımlarda çalışma başlattı.

Erciş ilçesinde, İnci Kefali Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Muş

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 333 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Kardan dolayı kent merkezi beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar işyeri ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle 333 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını söyledi.

Hakkari

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Zaman zaman etkisini artıran kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Yüksekova ilçesi de iki gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçede, bazı güzergahlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar nedeniyle yolda kalan bir sürücü Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yardımıyla aracını saplandığı yerden çıkardı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı merkez ve ilçelerde 290 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte, sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kentte kar kalınlığı 51 santimetreye ulaştı.

Hizan ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum

Erzurum'da dün başlayıp gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar ve tipi kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından Erzurum'da 1315 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 400 araç, 1200 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 89, Doğubayazıt'ta 27, Diyadin'de 30, Eleşkirt'te 41, Taşlıçay'da 37, Hamur'da 38, Patnos'da 93, Tutak'ta 68 olmak üzere toplamda 423 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Posof ilçesindeki 2 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri çalışma yürüttü.

Iğdır

Iğdır'da ise dün akşam etkili olan ve tipi olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 4 greyder, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Sivas

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 428 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Erfelek ilçesinde 27, Ayancık'ta 21, Boyabat'ta 7, Gerze'de 11, Türkeli'de 13 ve merkez ilçede 12 olmak üzere 91 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 322 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 15 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

Şırnak

Kar yağışının akşam saatlerinde etkili olduğu Şırnak'ta, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aştı.

Kar nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolu Aslanbaşar köyü yakınlarındaki Birini mevkisi, Uludere ilçesi Gülyazı Betonpınar mevkisi ile Şırnak-Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi yolu, ​​​​​​​merkeze bağlı 4, ilçelerden Beytüşşebap'ta 11 ve Uludere'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de merkezdeki ana arterlerde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Siirt

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Pervari'de 14, Şirvan'da 12, Eruh'ta 7 ve Baykan'da 4 yerleşimin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ'da da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Arıcak'ta 1, Baskil'de 14, Maden'de 11, Karakoçan'da 21, Keban'da 3, Kovancılar'da 11, Palu'da 28 ve Sivrice'de 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 23, ilçelerden Adaklı'da 7, Genç'te 20, Karlıova'da 18, Kiği'de 15, Solhan'da 10, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 5 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına götürülüyor.

Karlıova Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleriyle belirli bölgede topluyor.

Toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.