AA 28.12.2025 08:22

Ankara'da suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere Özel Harekat destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarına karıştığı tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt elebaşı A.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Suç Örgütü
Bursa'da asayiş denetimi
