DHA 28.12.2025 07:50

Bursa'da asayiş denetimi

Bursa'da yılbaşı öncesinde 300 polisin katılımıyla trafik kontrolleri ile eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bursa'da asayiş denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlere; Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, TEM ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 300 polis katıldı.

Bursa'da asayiş denetimi

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sabit ve hareketli yol uygulamaları ile umuma açık iş yerleri denetlenirken, genel asayiş ve kamu düzenini bozabilecek unsurlara yönelik kontroller yapıldı.

Bursa'da asayiş denetimi

Durdurulan araçlar aranırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve üst araması yapıldı. Ayrıca sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.

Yılbaşı öncesi huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. 

Bursa Denetim Polis
